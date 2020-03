Stiftung Familienunternehmen zu EU-Industriepolitik: Wir müssen aus dem Dornröschenschlaf erwachen

Die Stiftung Familienunternehmen fordert eine aktivere Wirtschafts- und Industriepolitik der EU, um gegenüber den USA und China nicht an Bedeutung zu verlieren. In einem Positionspapier der Stiftung heißt es: „Wir müssen aus dem Dornröschenschlaf erwachen, wenn wir im Welthandel nicht in die zweite Liga abrutschen wollen.“