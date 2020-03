EU appelliert an Türkei: Migrantenstrom nach Europa stoppen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Türkei aufgefordert, Flüchtlinge und Migranten von der griechischen Grenze zu entfernen. Vor Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sagte die Politikerin am Montag in Brüssel vor der Presse, eine Lösung der Lage erfordere, dass der Druck von der Grenze genommen werde.

Ebenso dringend notwendig sei es, Unterstützung für Griechenland und die Türkei und das Recht auf Asyl zu gewährleisten, sagte von der Leyen. Menschen, die auf den griechischen Inseln gestrandet seien, vor allem Minderjährige, müssten aufs europäische Festland gebracht werden, fügte sie hinzu.

Griechenland erlebt einen, seit Erdogan vor gut einer Woche die Grenzen seines Landes zur EU geöffnet hat. Dabei gilt der sogenanntezwischen der Türkei und der EU. Das Abkommen sieht vor, dass die Türkei keine Migranten illegal weiter in die EU ziehen lässt. Im Gegenzug erhält sie von der EU finanzielle Unterstützung.

Mittlerweile hat die Türkei aber etwa 3,6 Millionen Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen. Zu noch mehr sieht sich Ankara nicht in der Lage, befürchtet aber einen weiteren erheblichen Zuzug angesichts der eskalierten Gewalt in dem an die Türkei grenzenden Norden Syriens.

