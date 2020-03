Als Aufbauhilfe: Erdogan will Syriens Ölvorkommen gemeinsam mit Russland erschließen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eigenen Worten zufolge seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin vorgeschlagen, sich an der Erschließung syrischer Ölvorkommen zu beteiligen. Damit will Erdogan der syrischen Wirtschaft auf die Beine helfen.

„Kamischli – ist ein Ort, wo es Erdöl gib. Es gibt auch Vorkommen in Deir ez-Zor, die von Terroristen betrieben werden“, sagte Erdogan den Journalisten im Flugzeug auf dem Weg aus Brüssel.

„Ich habe Putin vorgeschlagen, die Bemühungen zu bündeln und finanziell beim Wiederaufbau des zerstörten Syriens durch die Ölförderung hier mitzuwirken“, zitiert die Zeitung „The Hurriyet“ Erdogan weiter.

Putin soll die Idee positiv wahrgenommen und geantwortet haben: „Wahrscheinlich“.

„Das von Terroristen gewonneneist niedriger Qualität, nicht bearbeitet. Wenn es aber in einen guten Zustand gebracht wird, gibt das eine Chance für den Wiederaufbau Syriens“, zitiert Erdogan die Zeitung „Sabah“. Das werde sofort zeigen, werSouveränität schützen und seine Einheit gewährleisten und wer es sich Untertan machen will.

Sollten Schritte in diese Richtung gemacht werden, könnte Erdogan eigenen Worten zufolge ein ähnliches Angebot auch Washington machen.

Eskalation in Idlib

Die Situation in Idlib spitzte sich zu, nachdem Kämpfer von „Haiʾat Tahrir asch-Scham“* am 27. Februar eine großangelegte Offensive auf die Stellungen der syrischen Regierungstruppen gestartet hatten. Beim Gegenschlag der Regierungskräfte gerieten neben den Terroristen auch türkische Militärs unter Beschuss, die es in der Region eigentlich nicht hätte geben dürfen. 36 türkische Soldaten starben, weitere 30 wurden verletzt.

„Haiʾat Tahrir asch-Scham“

Nachdem die russische Seite Informationen darüber erhalten hatte, ergriff sie sofort Maßnahmen zum vollständigen Feuerstopp seitens der syrischen Armee. Alle getöteten und verletzten türkischen Soldaten wurden in die Türkei gebracht. Putin äußerte bereits Bedauern über den Tod der Soldaten. Laut dem russischen Verteidigungsministerium kam die russische Luftwaffe in dem genannten Gebiet nicht zum Einsatz.

Haiʾat Tahrir asch-Scham ist ein extremistisch-islamistisches Bündnis verschiedener Milizen, die im Bürgerkrieg in Syrien kämpfen. Es wird international mehrheitlich als Terrororganisation eingestuft.

*eine Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

om/mt