Wenn Waffenruhe in Idlib verletzt wird: Erdogan droht mit „stärkerem Widerstand“

Es sei unklar, wie lange das Regime von Baschar al-Assad und seine Anhänger den Waffenstillstand in Idlib einhalten würden, sagte Erdogan in seiner Rede vor der türkischen Parlamentsfraktion der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung.

„Verstöße gegen den Waffenstillstand – wenn auch geringfügige – sind bereits registriert worden. Ankara informiert die russische Seite über die Entwicklung und hofft, dass es Maßnahmen in Übereinstimmung mit den getroffenen Vereinbarungen ergreift“, zitiert die türkische Nachrichtenagentur Anadolu Erdogan.

Ihm zufolge versucht die Türkei, den vorübergehenden Waffenstillstand in Idlib in einen dauerhaften zu verwandeln und ist bereit, seinen Verpflichtungen gegenüber Syrien in vollem Umfang nachzukommen. Falls Syrien versuche, gegen die Vereinbarungen zu verstoßen, würde die Antwort der Türkei viel härter sein.

„Beim geringsten Schlag seitens der Kräfte des Regimes und seiner Anhänger werden wir uns nicht auf eine symmetrische Antwort beschränken, sondern einen noch stärkeren Widerstand leisten“, so Erdogan.

Die Priorität der Türkei sei zunächst die Sicherheit der zwölf Beobachtungsposten, die die Türkei in der Region eingerichtet hat.

Waffenruhe in Idlib

Am Donnerstag waren Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan in Moskau zusammengekommen, um die Situation in Idlib zu besprechen.

Nach den sechsstündigen Verhandlungen wurde ein gemeinsames Dokument zur Regelung in Syrien unterzeichnet. Dieses enthält folgende Punkte: Waffenruhe an der vorhandenen Berührungslinie ab Mitternacht des 6. März; Etablierung eines sechs Kilometer breiten „Sicherheitskorridors“ nördlich und südlich der Verbindungsstraße M4 in Syrien durch Russland und die Türkei und Aufnahme gemeinsamer russisch-türkischer Patrouillen entlang der Verbindungsstraße M4 ab 15. März.

sm/gs