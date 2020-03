Brasiliens Präsident nach übereinstimmenden Medienberichten mit Coronavirus infiziert

Es soll allerdings erst der erste Coronavirus-Test gewesen sein. Es ist daher abzuwarten, ob auch weitere Tests die Erkrankung beim Staatschef bestätigen.

Zuvor war beim Pressesprecher Bolsonaros, Fabio Wajngarten, das Coronavirus ebenfalls bestätigt worden.

Laut ersten übereinstimmenden Meldungen brasilianischer Medien ist Präsident #Bolsonaro, der #Corona vor Tagen noch als „Phantasie“ abgetan hat, positiv auf #COVID19 getestet worden. #Brasilien. — Christoph Röckerath (@CRoeckerath) March 13, 2020

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verbreitung des Coronavirus vor Kurzem als Pandemie eingestuft. In vielen Ländern kommt das öffentliche Leben immer mehr zum Erliegen. In Deutschland wurden bereits zahlreiche Schulen vorübergehend geschlossen, Bundeskanzlerin Angela Merkel rief zum weitgehenden Verzicht auf Sozialkontakte auf.

ta