„Einzigartige Krise, mit der wir keine Erfahrungen haben“ – Merkel appelliert an Bürger

Die Bundeskanzlerin hat in einer Erklärung im Bundeskanzleramt versichert, dass die Bundesregierung alles unternehmen werde, um Unternehmen und Arbeitsplätze in der durch den neuartigen Coronavirus ausgelösten Krise zu sichern. Zugleich bat sie um Verständnis, dass es keine Erfahrungen mit dem Virus gebe und appelliert an die Solidarität aller.