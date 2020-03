Haftar-Armee meldet Angriff auf Flughafen nahe Tripolis: Tote unter türkischen Soldaten

„Wir haben in den vergangenen Tagen Schläge gegen Militärobjekte des Flughafens Mitiga in Tripolis geführt. Das sind keine Objekte der Gruppierungen von Misrata, sondern die der türkischen Streitkräfte. Sie sind vernichtet worden. Es handelt sich um Radare und Flugabwehrsysteme. Bei der Operation sind mehrere türkische Soldaten getötet worden“, sagte der LNA-Sprecher Ahmad al-Mismari auf einer Pressekonferenz in Kairo.

Dem Sprecher zufolge hat die LNA Schläge gegen den Raum Misrata geführt und dabei „all das vernichtet, was mit der türkischen Präsenz zu tun hat“, darunter auch Militärdepots.

Die Armee sei in mehrere Bezirke von Tripolis eingezogen, halte jedoch den Waffenstillstand ein und unternehme Operationen nur als Antwort auf Provokationen der Kräfte der Regierung der Nationalen Einheit Libyens, (mit Fajis al-Sarradsch an der Spitze), betonte Al-Mismari.

Situation in Libyen

Nach dem Sturz und der Ermordung des libyschen Staatschefs Muammar Gaddafi im Jahr 2011 hat Libyen praktisch aufgehört, als ein einheitlicher Staat zu existieren. Heute herrscht im Land Biarchie. Im Osten tagt das vom Volk gewählte Parlament und im Westen – in der Hauptstadt Tripolis – regiert die mit Unterstützung der Uno und der Europäischen Union gebildete Regierung der Nationalen Einheit. Die Behörden des Ostteils des Landes agieren unabhängig von Tripolis und kooperieren mit der Libyschen Nationalarmee.

Infolge der Doppelherrschaft und des Scheiterns des Sicherheitssystems Libyens haben bewaffnete Rebellengruppierungen und Terrororganisationen ihre Aktivitäten verstärkt. Das Land verwandelte sich in ein Schmuggelzentrum und einen Umschlagplatz für illegale Migranten, die von Afrika nach Europa ziehen.

Haftar startete im April 2019 eine Offensive gegen Tripolis, um die Stadt „von den Terroristen zu befreien“. Die der Regierung in Tripolis treuen bewaffneten Formationen kündigten eine Gegenoperation mit der Bezeichnung „Vulkan des Zorns“ an. In den vergangenen Monaten sind in der Region Hunderte Menschen getötet und Tausende verletzt worden.

