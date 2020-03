Wegen Corona-Epidemie: USA ziehen sich aus Militärmanöver „Defender Europe 20“ vorzeitig zurück

Die Vereinigten Staaten wollen demzufolge ihre Teilnahme am als größten seit 25 Jahren angelegten Manöver in Deutschland abbrechen.

„Nach meiner Kenntnis ist die Entscheidung seitens der Amerikaner gefallen, jetzt geordnet diese Übung zu beenden“, sagte der Vertreter der deutschen Behörde in Berlin.

Nach seinen Angaben sind maximal 5500 US-Soldaten über Deutschland eingereist . Schiffe auf dem Weg nach Deutschland seien umgelenkt worden.

Von deutscher Seite seien „alle aktiven Übungsanteile“ abgesagt. Die Bundeswehr leiste nun logistische Unterstützung dabei, die US-Kräfte geordnet zurückzuführen.

„Defender Europe 20“

Für „Defender Europe 20“ waren insgesamt 37.000 Teilnehmer aus 18 Ländern vorgesehen. Nach bisherigen Planungen sollten insgesamt 20.000 Soldaten über den Atlantik geschickt werden.

Der Abschlussteil des Manövers sollte vom 20. April bis zum 20. Mai auf dem Territorium Deutschlands, Polens und der baltischen Länder stattfinden.

Coronavirus

Die chinesischen Behörden hatten am 31. Dezember 2019 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenkrankheit mit unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde ein neuartiges Virus identifiziert. Das Virus löst eine Lungenkrankheit aus, die die Bezeichnung Covid-19 bekommen hat.

Nach jüngsten Angaben wurde das Virus SARS-CoV-2 weltweit bei mehr als 169.000 Menschen nachgewiesen, 6513 Fälle endeten tödlich. Am stärksten betroffen sind China, Südkorea, Italien und der Iran.

