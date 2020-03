Kreml-Sprecher offenbart Mittel von geheimer Kommunikation zwischen Ländern

Eine Reihe von Ländern nutzt geheime Verbindungslinien für die Kommunikation zu „sensiblen“ Fragen. Dies erklärte am Dienstag der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Am Dienstag erkundigten sich Journalisten bei dem Sprecher des russischen Präsidenten, ob die Durchführung eines G20-Gipfels aus der Distanz zu solch vertraulicher Frage, wie es die Coronavirus-Thematik ist, sinnvoll sei.

„Zwischen einigen Staaten gibt es sogenannte rote Verbindungslinien, also Linien der Krypto-Verbindung, die vor einem Eindringen von außen her geschützt sind und es ermöglichen, mehr oder weniger geheime Verhandlungen zu führen“, erläuterte Peskow.

„Natürlich stellt man sich die Erörterung irgendwelcher sensibler Fragen über offene Verbindungskanäle in der modernen Welt ziemlich kompliziert vor“, fügte er hinzu.

Virtueller G20-Gipfel?

Nach einem Telefongespräch zwischen dem spanischen Premier Pedro Sanchez und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman hatte die Regierung Spaniens mitgeteilt, dass Saudi-Arabien, das in diesem Jahr den Vorsitz in der G20-Gruppe inne hat, plane, an den nächsten Tagen einen virtuellen G20-Gipfel zur Lage um das Coronavirus durchzuführen.

Los líderes del #G20 están preparados y deben asumir un papel de liderazgo ante la grave crisis sanitaria y económica internacional provocada por el #COVID19. Así se lo he transmitido hoy a su presidente de turno, el príncipe heredero de Arabia Saudi. #EsteVirusLoParamosUnidos — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 16, 2020

Peskow betonte dabei, dass man im Kreml diese Berichte in Medien gesehen habe. Derzeit gebe es aber keine konkreten Informationen dazu.

