Coronavirus-Gefahr: Saudi-Arabien beruft Online-G20-Sondergipfel ein

„Saudi-Arabien als Vorsitzender der G20 setzt sich mit den G20-Ländern in Verbindung, um die G20-Staatschefs in der nächsten Woche zu einem virtuellen Sondergipfel einzuberufen, damit Fortschritte bei einem koordinierten Reagieren auf die COVID-19-Pandemie erzielt werden können”, heißt es in einer Mitteilung auf der Webseite des Gipfels.

Saudi-Arabien werde gemeinsam mit internationalen Organisationen an einerarbeiten.

Zuvor hatte die spanische Regierung nach einem Telefongespräch zwischen dem spanischen Premier Pedro Sanchez und dem saudischen Erbprinzen Mohammed bin Salman mitgeteilt, dass Saudi-Arabien als G20-Vorsitzender in diesem Jahr gewillt sei, in den nächsten Tagen einen Online-Gipfel zur Situation um das Coronavirus durchzuführen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 11. März den Coronavirus-Ausbruch als Pandemie eingestuft. Es sind mehr als 173.000 Infizierte aus über 150 Ländern gemeldet worden. Die meisten sind inzwischen geheilt, 7000 starben.

ls/sb