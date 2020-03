Deutschland will Sicherheit in der Sahelregion stärken

Bei der Stabilisierung der von islamistischem Terror erschütterten Sahelregion will Deutschland die Sicherheitsverantwortung der regionalen Staaten stärken. Diese sollten in die Lage versetzt werden, „sich selber zu befähigen“, sagte eine Vertreterin des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur.