Bericht über russische „Fake-News“ zu Coronavirus basiert auf internem Dokument – EU-Vertreter

Am Dienstag berichtete die Zeitung Financial Times über eine „bedeutende Desinformationskampagne“ der „kremlnahen russischen Medien“, die angeblich „die Corona-Krise in westlichen Ländern verschärfen soll“. Als Beweis wies FT auf ein neunseitiges EU-Dokument hin, in dem die russischen Medien beschuldigt werden, weiterhin "Verwirrung, Panik und Angst" über das neuartige Coronavirus zu säen.

Nach Angaben von Peter Stano, handle es sich dabei um ein internes Dokument, das nicht für die Veröffentlichung bestimmt war.

„Das Dokument, über das Financial Times berichtet hat, ist ein internes Arbeitsdokument, das für die Veröffentlichung nicht bestimmt ist – darum darf ich keinen Kommentar über dessen Inhalt geben“, sagte Stano.

Er unterstrich auch, dass sich die EU aktiv mit Desinformationen seitens verschiedener Medien, einschließlich Sputnik, befasse, die nicht nur mit Covid-19 zu tun habe. Allerdings führte der Pressesprecher keine konkreten Beispiele an.

Reaktionen aus Russland

Die RT- und Sputnik-Chefredakteurin Margarita Simonjan kommentierte die Vorwürfe der Europäischen Union wegen Falschinformationen über Coronavirus.

„In einem kürzlich veröffentlichten Bericht suchen sie nach Verantwortlichen für das Coronavirus-Chaos in Europa. Und sie finden RT “, schrieb Simonjan.

Sie zitierte die FT-Zeitung, die berichtete, dass Internet-Nutzer vom 1. Januar bis 12. März mehr als 6,8 Millionen Mal Links zu Coronavirus-Materialien geteilt hatten, die auf RT auf Spanisch veröffentlicht wurden.

„Liebe Erdenbewohner, die ihr jetzt in Supermärkten um Klopapier kämpft! Ich glaube, ich weiß, wofür sie die letzte Druckauflage der FT-Zeitung benutzen können“, schloss Simonjan.

Zuvor hatte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, gesagt, dass es eigentlich „vom gesunden Menschenverstand her unmöglich” sei, dieses Dokument zu kommentieren. Der Pressesprecher hatte auch unterstrichen, er bedauere es sehr, dass die „russophobe Besessenheit“ auch in dieser schwierigen Zeit nicht nachlasse.

ac/mt/sna