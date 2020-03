Kampf gegen Corona: Kramp-Karrenbauer für größeren Einsatz von Reservisten

Deutschlands Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) kündigte an, bei der Bundeswehr mehr Reservisten für den Einsatz wegen der Corona-Pandemie mobilisieren zu wollen.

Wie die Ministerin am Donnerstag in einem Tagesbefehl an die Truppe schrieb, sollten unschätzbare Fähigkeiten der Reservisten nun sinnvoll genutzt werden.

„Nun wollen wir, auch mit Hilfe der Landeskommandos, über die Sanität hinaus Strukturen schaffen, die es für die Reserve ermöglichen, nützliche Beiträge leisten zu können“, so Kramp-Karrenbauer.

„Darauf wird es ankommen, insbesondere wenn die Krise länger andauert.“ Unter anderem hob die Ministerin bereits als Amtshilfe laufende Einsätze, den Flugtransport deutscher Staatsbürger aus China und die Bereitstellung von Quarantäne-Unterkünften in Deutschland hervor.

„Wir helfen bei der Gesundheitsversorgung und wenn nötig auch bei der Gewährleistung von Infrastruktur und Versorgung sowie der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung“, betonte Kramp-Karrenbauer.

„Dafür wird sich die Bundeswehr mit hohem Engagement einbringen und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten umfassend unterstützen."

Es sei wichtig, dass sich möglichst wenige Soldaten anstecken, auch um den Kernauftrag garantieren zu können. „Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Gegner!“, lautet die Überschrift des Befehls.

„Ich erwarte von Ihnen, ich erwarte von uns allen Tatkraft, Disziplin, Besonnenheit und Ausdauer. Die Menschen in Deutschland verlassen sich auf uns“, schrieb die Ministerin abschließend.

Coronavirus in Deutschland

Bisher (Stand Donnerstagmorgen) haben sich in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 10.999 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 20 sind gestorben. Besonders stark betroffen seien Nordrhein-Westfalen mit 3.033 Fällen (sechs Todesopfer), Baden-Württemberg mit 2.155 (sechs) und Bayern mit 1.692 (acht) Fällen.

ns/ip/dpa