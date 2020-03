Tulsi Gabbard steigt aus dem Rennen um US-Präsidentschaftskandidatur aus

Sie unterstütze nun den früheren Vizepräsidenten Joe Biden, sagte Gabbard am Donnerstag in einer Videobotschaft. „Obwohl ich mit dem Vizepräsidenten nicht in allen Sachfragen übereinstimme, weiß ich, dass er ein gutes Herz hat und von der Liebe für sein Land und die Menschen Amerikas angetrieben ist”, so Gabbard.

