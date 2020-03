Kanzlerin und Länder werden am Sonntag über Ausgangssperren beraten – Medien

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen offenbar an diesem Sonntag über Ausgangssperren in der Corona-Krise beraten. Dies berichtet der SWR am Donnerstag unter Berufung auf den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne).

Mehrere Regierungschefs hatten am Donnerstag mit Ausgangssperren gedroht.

„Es hängt von der Bevölkerung ab, ob wir schärfere Maßnahmen ergreifen müssen”, sagte Kretschmann dem SWR. Der Hintergrund ist, dass viele Menschen in Deutschland den Aufrufen, Abstand zu den Mitmenschen zu halten, nicht nachkommen.

In Deutschland wurden bereits 13.900 Infizierte und 44 Tote durch das neue Virus registriert.

Merkel wendet sich mit Ansprache ans Volk

Am Mittwochabend wandte sich Merkel in einer Fernsehansprache an die Bürgerinnen und Bürger und mahnte, jeder einzelne müsse sich zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus an die Auflagen halten.

Die Bundeskanzlerin erklärte wörtlich: „Lassen Sie mich sagen: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst“. Seit dem Zweiten Weltkrieg habe es keine Herausforderung mehr gegeben, bei der es so sehr auf das gemeinsame solidarische Handeln angekommen sei.

Es sei wichtig, nun Abstand zu halten und unnötige Begegnungen zu vermeiden. Hamsterkäufe seien hingegen sinnlos und unsolidarisch, so die Kanzlerin. Merkel betonte, die Lebensmittelversorgung sei jederzeit gesichert.

ta/gs/dpa