Keine nahtlose Ablösung von deutschen Tornado-Aufklärungsflügen

Die vor dem Ende stehenden Aufklärungsflüge deutscher Tornado-Maschinen im Kampf gegen die Terrormiliz IS* (Islamischer Staat, auch Daesh) werden nicht mehr nahtlos ersetzt.

Verteidigungspolitiker erklärten vor einer Entscheidung des Bundestages über ein geändertes Mandat, dass der lückenlose Einsatz einer Ablösung aus Italien, das grundsätzlich dazu bereit sei, kaum mehr möglich sei. Die Corona-Pandemie habe die politische Lage in Italien eher noch erschwert.

Der Einsatz der deutschen Tornado-Aufklärer von Jordanien aus soll laut Mandat zum 31. März beendet werden. Der Bundestag entscheidet nun über ein Ergänzungsmandat für den Einsatz im Irak, der von Jordanien aus geführt wird. Die Bundeswehr ist damit Teil der internationalen Anti-IS-Koalition. Das Ergänzungsmandat regelt das weitere Vorgehen.

Tankflugzeuge, Lufttransport, Luftraumradar

Corona-Pandemie in Italien

Das Ergänzungsmandat sieht vor, den Einsatz militärischer Tankflugzeuge über den 31. März hinaus zu verlängern. Zusätzlich wird Deutschland Lufttransportkapazitäten für die Anti-IS-Koalition, aber auch für internationale Organisationen, Verbündete und Partner schaffen. Deutschland soll zudem ein Luftraumradar betreiben. Die laufende Ausbildungshilfe der Bundeswehr für Sicherheitskräfte im Zentralirak, bisher Teil der Anti-IS-Koalition, soll auch mit der Nato-Ausbildungsmission organisiert werden können.

Das neue Virus Sars-CoV-2 war erstmals Ende Dezember in China entdeckt worden. Am 11. März stufte die WHO die Corona-Ausbreitung als Pandemie ein.

In Italien wurden bislang 69.176Coronavirus-Fälle bestätigt. 6820 Menschen sind tot.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

ak/sb/dpa