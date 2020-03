Saudi-Arabien verspricht Indien Versorgung mit Flüssiggas 

„Ich habe eine Videokonferenz mit dem saudi-arabischen Energieminister, Prinz Abdulaziz (bin Salman al-Saud – Anm.d.Red.), und dem Präsidenten und CEO von Saudi Aramco, Amin Nasser, abgehalten. Wir sprachen über die Entwicklung des globalen Ölmarktes und über die ununterbrochenen saudischen Flüssiggas-Lieferungen nach Indien“, schrieb Pradhan auf seinem Twitter-Account.

„Prinz Abdulaziz versicherte mir, dass das Flüssiggas in den kommenden Tagen geliefert wird, um den Bedarf in unserem Land zu decken“, so der Minister weiter.

Zuvor hatte die Zeitung „The Wall Street Journal“ berichtet, dass viele Raffinerien in Europa und in den USA sich weigern würden, zusätzliche Volumina von saudischem Rohöl zu kaufen, obwohl diese zu Billigpreisen angeboten werden. Nach Informationen der Zeitung hat Saudi-Arabien Schwierigkeiten bei der Suche nach neuen Kunden. Das Problem sei darauf zurückzuführen, dass die Käufer bereits mit einem Mangel an Lagerkapazitäten zu kämpfen hätten, was neue Käufe erschwere.

Zudem sei Saudi-Arabien wegen der Corona-Krise auch mit einer sinkenden Nachfrage in Indien konfrontiert worden.

Coronavirus in Indien

Am Dienstagabend hatte der indische Premierminister Narendra Modi die 1,3 Milliarden Einwohner angewiesen, drei Wochen lang zu Hause zu bleiben, um damit zur Eindämmung der Pandemie beizutragen.

Im Land wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 1024 Coronavirus-Fälle bestätigt. 27 Menschen sind inzwischen am Coronavirus gestorben.

sm/mka