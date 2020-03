Grüne verlangen Einschreiten gegen Ungarn, Jena führt Mundschutzpflicht ein, Höhere Ticketsteuer

Nachrichtenüberblick: Grüne verlangen Einschreiten der EU gegen Ungarn; Einreisestopp für Europäer soll verlängert werden; Jena führt Mundschutzpflicht ein; Armutsforscher fordert Rettungsschirm für die Allerärmsten; Höhere Ticketsteuer auch in der Krise; Mafia wird nach Corona-Krise wieder zuschlagen

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Dienstag geschehen ist.

Grüne verlangen Einschreiten der EU gegen Ungarn

Einreisestopp für Europäer soll verlängert werden

Die europäischen Grünen haben die EU aufgerufen, wegen des Notstandsgesetzes in Ungarn einzuschreiten. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Keller, sagte der DPA, der ungarische Ministerpräsident Orban und dessen Fidesz-Partei nützten die Corona-Krise aus, um ihre Macht auszuweiten. Das sei empörend. Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten müssten Orban sagen, dass es so nicht gehe. Hier seien auch die Bundesregierung und die Europäische Volkspartei in der Pflicht. Das von der Fidez dominierte ungarische Parlament hatte Orban gestern mit umfassenden Sondervollmachten ausgestattet und dies mit der Corona-Krise begründet. Das Notstandsgesetz ermöglicht es Orban, ohne zeitliche Befristung auf dem Verordnungsweg zu regieren. Die EU-Kommission hat dies bereits kritisiert und Verhältnismäßigkeit bei den Maßnahmen angemahnt.

Der zunächst auf einen Monat begrenzte Einreisestopp der USA für Besucher aus Europa zur Bekämpfung des Coronavirus soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump verlängert werden. Diese und ähnliche Beschränkungen würden in Kraft bleiben und möglicherweise sogar verschärft werden, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er ließ offen, bis wann der Einreisestopp, der eigentlich Mitte April auslaufen sollte, andauern soll. Die USA sind gemessen an der Zahl der bestätigten Infektionen inzwischen weltweit am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffen.

Jena führt Mundschutzpflicht ein

Die Stadt Jena will das Tragen eines Mundschutzes zur Pflicht machen. Der Schutz soll in Jenaer Verkaufsstellen, dem öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr ab der nächsten Woche verpflichtend werden. Diese Maßnahme wurde von der Stadtverwaltung angemahnt. Dadurch soll die Sicherheit von Personal im öffentlichen Leben erhöht werden. Neben Masken werden aber auch Tücher oder ein Schal als Schutz anerkannt. Diese müssten aber auch die Nase und den Mund abdecken.

Armutsforscher fordert Rettungsschirm für die Allerärmsten

Der Armutsforscher Christoph Butterwegge hat in der Corona-Krise höhere Hartz-IV-Sätze gefordert und vor einer „Verelendung“ in Teilen der Gesellschaft gewarnt. Von den Rettungspaketen für die Unternehmen kommt im Kellergeschoss der Gesellschaft wenig an, sagte der Kölner Politikwissenschaftler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Corona-Krise wirke sich nicht allein auf die Immunschwachen, sondern auch auf die Einkommensschwachen fatal aus. Tafeln schließen und Bettler bekommen nichts mehr, weil die Straßen leer sind und alle eine Infektion fürchten. Damit wird die ohnehin brüchige Lebensgrundlage der Ärmsten vollends zerstört.

Höhere Ticketsteuer auch in der Krise

Mitten in der Corona-Krise wird die sogenannte Ticketsteuer erhöht und Fliegen damit teurer. Zwar fliegt derzeit wegen der Corona-Pandemie mit drastischen Einschränkungen im Luftverkehr kaum noch jemand. Der Branchenverband BDL kritisierte die Maßnahme aber erneut als schädlich. Inmitten der tiefsten Krise der gewerblichen Luftfahrt sei sie sicherlich das völlig falsche Signal, sagte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow. Die Steuer werde die Anstrengungen der Unternehmen erschweren, wirtschaftlich wieder ins Gleichgewicht zu kommen.

Mafia wird nach Corona-Krise wieder zuschlagen

Mafia-Experten in Italien gehen davon aus, dass sich die Kriminellen während der Corona-Pandemie zurückhalten. Denn auch sie litten unter den Ausgangsbeschränkungen. Nach der Krise würden sie ihre Aktivitäten dann gezielt wiederaufnehmen, erklärte der Chef der italienischen Anti-Mafia-Behörde DIA, Giuseppe Governale, der Deutschen Presse-Agentur. Sie warten auf bessere Zeiten. Der italienische Staatsanwalt und führende Anti-'Ndrangheta-Ermittler Nicola Gratteri fürchtet vor allem, dass Kriminelle versuchen werden, von einer anstehenden Rezession zu profitieren. Er warnt vor potenziellen Mafia-Kredithaien, die die Notlage angeschlagener Unternehmen nutzen könnten.