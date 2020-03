Höherer Rentenbeitrag für Kinderlose und Ein-Kind-Paare – Vorschlag aus Union

Das Papier der jüngeren Unions-Abgeordneten sieht vor, dass ab 2030 unabhängig vom Lebensalter nur die ohne Abschläge in Rente gehen können, die 47 Jahre gearbeitet haben. Dieses Modell solle zudem dynamisiert werden: Würde die Lebenserwartung in Deutschland um ein Jahr steigen, erhöhe sich die Beitragszeit um neun Monate.

Diskriminierung Kinderloser und Zwei-Kinder-Privileg?

Rentenversicherung verweist auf Probleme

Dem Papier zufolge soll insbesondere der normale Beitragssatz nur für Paare mit zwei Kindern gelten. Kinderlose Paar sollen einen Zuschlag von einem Prozent zahlen, Paare mit einem Kind den Zuschlag in Höhe von 0,5 Prozent. Ab drei Kindern solle jeder Elternteil einen Abschlag von 0,5 Prozent, pro Kind maximal ein Prozent für beide Elternteile erhalten, berichtet die Zeitung „Welt“. So etwas gibt es bereits in der Pflegeversicherung, Der Beitrag liege derzeit bei 3,05 Prozent, Kinderlose müssten jedoch 3,3 Prozent bezahlen, also einen Zusatzbeitrag in Höhe von 0,25 Prozent.

Die Deutsche Rentenversicherung habe laut dem Magazin „Spiegel“ auf erhebliche Probleme bei diesem Vorschlag verwiesen: Die Höhe der Rentenbeiträge danach auszurichten, ob Kinder erzogen worden seien, widerspräche dem Prinzip, dass durch gleich hohe Beiträge gleich hohe Renten-Anwartschaften erworben werden. Wenn Kinderlose bei Beiträgen belastet und Eltern entlastet würden, begünstigte dies zudem eine Umverteilung von niedrigen zu höheren Einkommen.

Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil (SPD) will noch in diesem Jahr Vorschläge für eine langfristige Rentenreform vorlegen. In der vergangenen Woche übergab die Rentenkommission ihm und der Bundesregierung den lang erwarteten Abschlussbericht mit neuen Rentenvorschlägen. Darin enthalten sind Empfehlungen zur Sicherung der Rente nach dem Jahr 2025. Diese möchte das Bundeskabinett zügig umsetzen.

ba