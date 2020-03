Seehofer fordert Unternehmer zur Produktion von Schutzkleidung auf

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die deutsche Industrie aufgefordert, vor dem Hintergrund der Coronavirus-Epidemie an der Herstellung dringend benötigter Medizinprodukte mitzuwirken.

Es sei doch richtig, „dass wir die Kraft unserer Volkswirtschaft nutzen, um den Mangel zu beheben“, zitiert ihn die Nachrichtenagentur DPA am Dienstag. Als Lehre aus der Corona-Pandemie solle gesetzlich geregelt werden, dass Medikamente in Deutschland künftig stets in ausreichendem Umfang vorrätig sein müssten, erklärte der Minister.

Dabei setzte Seehofer auf moralische Verantwortung seiner Mitbürger. Es sei ihm zufolge kein Gesetz notwendig, um fachfremde Firmen in die Produktion von Beatmungsgeräten, Schutzkitteln und Atemmasken einzubinden.

Seehofer äußerte sich auch zu Maßnahmen, die notwendig werden könnten, um die Überforderung des Gesundheitssystems während der Corona-Krise zu vermeiden. Denkbar seien zusätzliche Einreisebeschränkungen. Eine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes im öffentlichen Raum sei derzeit nicht angezeigt. In erster Linie müsse das medizinische Personal und die Polizei damit ausreichend ausgestattet werden.

om/tm/dpa