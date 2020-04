20 Jahre Erneuerbare Energien: Das Ziel ist noch erreichbar

Vor genau zwanzig Jahren hat die Bunderegierung das Erneuerbare-Energien-Gesetz in Kraft gesetzt. Seither stellt vor allem die Windenergie und die Rotoren ein erhebliches Streitthema in Deutschland dar. Im Jahr 2030 das Ziel zu erreichen und auf 65 Prozent erneuerbare Energien umzusteigen, sei gar nicht so unrealistisch.