Washington und Moskau werden einander in Krisenzeiten helfen – US-Außenamtssprecherin Ortagus

„Die beiden Staaten haben in der Vergangenheit einander humanitäre Hilfe in Krisenzeiten geleistet und werden es ohne Zweifel auch in Zukunft tun“, so Ortagus.

„Es ist die Zeit für Zusammenarbeit, um unseren gemeinsamen Feind zu bewältigen, der unser Leben gefährdet“, versicherte die Außenamtssprecherin.

Вместе против коронавируса: доставленный #Россией груз с медпринадлежностями 😷 поможет 🇺🇸 справиться с эпидемией #СOVID19. Самолёт ✈️ только что приземлился в Нью-Йорке. Первой страной, которой 🇷🇺 оказала масштабную помощь в борьбе с пандемией была 🇮🇹 . pic.twitter.com/WSoIf5nd7Z — Russian Mission UN (@RussiaUN) April 1, 2020

Sie bestätigte, dass die medizinische Ausrüstung aus Russland am 1. April an die Federal Emergency Management Agency (zu dt.: Koordinationsstelle der Vereinigten Staaten für Katastrophenhilfe) übergeben worden ist.

Flugzeug aus Russland in New York gelandet

Am späten Mittwochabend (Moskauer Zeit) ist ein russisches Flugzeug mit medizinischen Hilfsgütern an Bord in New York gelandet. Die Maschine brachte unter anderem Desinfektionsmittel, Schutzbrillen, Masken und Atemschutzgeräte.

Российский🇷🇺 самолёт с медпринадлежностями и оборудованием на борту, направленный в 🇺🇸 для оказания помощи в борьбе с #COVID19, приземлился в Нью-Йорке. Договоренность об этом была достигнута 30.03. в ходе телефонного разговора Президента #России В.Путина с лидером #США Д.Трампом pic.twitter.com/W1OYtVRXRV — Russian Mission UN (@RussiaUN) April 1, 2020

В настоящий момент прододжается разгрузка только что приземлившегося в Нью-Йорке российского🇷🇺 самолета, который доставил в #США медицинские маски и специальное медоборудование для борьбы с #COVID19. @MID_RF @mod_russia @RussiaInUSA pic.twitter.com/5fFZK8qdgs — Russian Mission UN (@RussiaUN) April 1, 2020

Hilfe für die USA

Bei dem jüngsten Telefongespräch hatten Russlands Präsident Wladimir Putin und sein amerikanischer Amtskollege Donald Trump die aktuelle Lage um die Coronavirus-Pandemie erörtert. Später teilte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit, dass man vonseiten Russlands angesichts der „schrecklichen epidemiologischen Situation in den USA Hilfe in Form von medizinischer Ausrüstung und Schutzausrüstung angeboten“ habe.

Als Russlands Präsident Wladimir Putin den amerikanischen Kollegen Hilfe anbot, ging er laut Peskow davon aus, dass, „wenn die amerikanischen Hersteller der medizinischen Ausrüstung und Materialien an Fahrt gewinnen, sie bei Bedarf“ auch in gleicher Weise reagieren würden.

ak/ip/sna