USA verlegen Dutzende Militär-Lkws aus Irak nach Syrien

Ein Konvoi aus Dutzenden Militär-Lkws der US-amerikanischen Armee ist aus dem Irak in der syrischen Provinz Al-Hasaka eingetroffen. Darüber berichten syrische Medien am Montag.

Es handelt sich um „35 Lkws mit Technik und Ausrüstung sowie um Tanklaster“, die sich nun auf dem US-Stützpunkt Tel Baidar befinden, hieß es.

US-Streitkräfte kontrollieren immer noch einen Teil der nord-östlichen Territorien Syriens. Sie werden dabei von den kurdischen und arabischen Milizen unterstützt. US-Militärs sind vor allem rund um die Erdöl- und Gasfelder in den Provinzen Al-Hasaka und Deir ez-Zor präsent.

Die Regierung in Damaskus hat bereits mehrmals erklärt, dass die Präsenz der USA in Syrien die Souveränität des Landes verletzt und das gewaltsame Ergreifen von Naturressourcen zum Ziel hat.

Auch Russlands Verteidigungsministerium hat den USA vorgeworfen, Ölvorkommen Syriens offen und bedenkenlos zu berauben.

Im Oktober teilte US-Präsident Donald Trump, der zuvor den Abzug aller US-Truppen aus Ostsyrien angekündigt hatte, mit, dass ein Teil der Militärs doch dort bleiben werde.

Trump zufolge werden die USA „Öl vor den Kämpfern der Terrormiliz ‚Islamischer Staat‘ (auch Daesh, IS)* schützen“, da die Ölförderung in diesem Gebiet früher ihre Haupteinnahmequelle war. Ferner betonte Trump, dass „es vielleicht an der Zeit ist, dass die Kurden in diese Ölregion ziehen“, weil „sie Geld brauchen“.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

