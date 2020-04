Merkel: Europäische Union vor der größten Bewährungsprobe seit ihrer Gründung

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag in einer Pressekonferenz dazu aufgerufen, die Europäische Union in der Corona-Krise entschlossen zu verteidigen. Denn die Union stehe vor der größten Bewährungsprobe seit ihrer Gründung. Deutschland werde aber selbstverständlich zum freien Leben zurückkehren, versicherte die Kanzlerin.