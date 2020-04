Türkei will neun Kurdenmilizen in Syrien neutralisiert haben

Das türkische Verteidigungsministerium hat am Dienstag über die Neutralisierung von neun Mitgliedern der in der Türkei verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK und der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG im Norden Syriens berichtet.

„Unsere Sondereinheiten haben einen PKK/YPG-Terroristen vernichtet, der in die Zone des Einsatzes „Euphrat-Schild“ einzudringen versuchte, sowie acht Terroristen beim Versuch in die Zone des Einsatzes ‚Friedensquelle‘ vorzudringen“, verlautete es aus einer Pressemitteilung der türkischen Behörde.

Während der Operation „Euphrat-Schild“, die die Türkei im August 2016 gegen die Terrormiliz Daesh* (auch Islamischer Staat, IS) begann, übernahm Ankara mit Hilfe syrischer Oppositionskräfte die Kontrolle über die nordsyrischen Städte Al Bab, Dscharabulus und Azaz.

Türkischer Einsatz in Syrien

Am 9. Oktober hatte der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, den Beginn der Operation „Friedensquelle“ in Nordsyrien angekündigt, die sich gegen die in der Türkei als Terrororganisation eingestufte und verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie die IS-Terrormiliz richten soll. Später wurde auch von dem Beginn einer Bodenoperation gesprochen.

Am 17. Oktober einigten sich Ankara und Washington darauf, den türkischen Einsatz „Friedensquelle“ für 120 Stunden einzustellen. Kurdische Einheiten sollten dabei die 30 Kilometer breite Zone an der türkisch-syrischen Grenze verlassen. Ankara will diese Sicherheitszone selbständig kontrollieren. Später erklärte Erdogan, dass die USA ihren Syrien-Verpflichtungen nicht völlig nachgegangen seien.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

om/ae