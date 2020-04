Kreml-Sprecher erklärt Putins Händeschütteln mit „bloßen Händen“ während Corona-Pandemie

„Wenn es um Treffen mit nur wenigen Menschen geht, verzichtet der Präsident nicht auf diese Treffen. Die Teilnehmer werden gründlich medizinisch überprüft und im Voraus getestet“, sagte Peskow.

„In diesem Fall behält sich der Präsident das Recht vor, die für ihn als angemessen erachteten üblichen Begrüßungsregeln einzuhalten“, so der Kreml-Sprecher.

Nach dem Stand vom Mittwoch sind in Russland mehr als 7.500 Menschen an dem neuartigen Coronavirus infiziert, knapp 60 Menschen sind gestorben. Der Spitzenreiter nach der Zahl der Erkrankten ist Moskau, wo mehr als 5.000 Fälle registriert wurden. Allein am Dienstag wurde dort COVID-19 bei 697 Patienten nachgewiesen.

