Telegramm aus Moskau: Putin wünscht Johnson rasche Genesung

„Ich bin überzeugt, dass Ihre Energie, Ihr Optimismus und Sinn für Humor dabei helfen, die Krankheit zu besiegen“, schrieb Putin nach Kremlangaben am Dienstag in einem Telegramm.

„Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen eine rasche und komplette Genesung“, hieß es weiter.

Der 55 Jahre alte britische Regierungschef wurde am 27. März positiv auf dasgetestet. Er litt unter Fieber und Husten und ist auf Anraten seines Arztes „zu einigen Routinetests” ins Krankenhaus gegangen. Nachdem sich sein Zustand verschlechtert hat, wurde er am Montag auf die Intensivstation verlegt.

In Russland ist die Coronavirus-Epidemie bisher eher glimpflich abgelaufen. Doch am Dienstag gab es einen Rekordzuwachs um 1.154 Infektionen innerhalb eines Tages, 697 davon in Moskau. Insgesamt wurden bislang knapp 7.500 Fälle registriert, 58 Menschen sind gestorben.

om/gs