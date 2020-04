Kampf gegen Corona: EU stellt Afrika und anderen Ländern 15 Milliarden Euro bereit

Die Europäische Union will Afrika und andere Regionen in der Welt im Kampf gegen das Coronavirus mit mehr als 15 Milliarden Euro unterstützen. Dies erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einem Twitter-Video.

„Afrika und unsere Nachbarschaft könnten in wenigen Wochen vor den gleichen enormen Herausforderungen stehen, wie wir in Europa heute“, sagte sie am Dienstag.

Es liege im Interesse der EU, dass der Kampf gegen das Coronavirus weltweit erfolgreich sei.

„Aus diesem Grund sichert die Europäische Union jetzt Finanzhilfen von mehr als 15 Milliarden Euro, um weltweit Partnerländer im Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen“, so die EU-Kommissionschefin weiter.

Die Hilfe werde dazu beitragen, die Gesundheitssysteme zu stärken, Menschen in Arbeit zu halten und Volkswirtschaften zu stützen. Es liege im Interesse der EU, dass das Coronavirus eingedämmt werde. Zusätzliche Unterstützung komme aus den einzelnen EU-Staaten, sagte von der Leyen.

Borrell warnt vor verheerenden Folgen in Afrika

Zuvor hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gewarnt, eine Coronavirus-Ausbreitung in Afrika hätte verheerende Folgen. „Die Pandemie könnte dort sehr schnell außer Kontrolle geraten“, sagte er

Das Gesundheitssystem in Afrika sei nicht mit dem in Europa vergleichbar. In Afrika komme beispielsweise nur ein Arzt auf 10.000 Einwohner, während es in Europa 37 Ärzte seien.

Coronavirus-Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Die WHO registrierte bislang (Stand: 8. April) mehr als 1,2 Millionen Coronavirus-Infizierte in 211 Ländern. Bestätigt wurden mehr als 72.000 Todesopfer.

