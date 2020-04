Deutsche Regierung beschließt Aufnahme von 50 Flüchtlingskindern aus Griechenland

Deutschland wird voraussichtlich in der kommenden Woche die ersten 50 unbegleiteten Minderjährigen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen. Die Bundesregierung hat am Mittwoch grünes Licht für die am Vortag vom Innenministerium mit den Experten von Union und SPD erzielte Einigung gegeben.