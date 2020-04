Bundesinstitut lehnt Cannabis-Modellversuch in Berlin ab

Ein in Berlin geplanter Modellversuch zur kontrollierten Abgabe von Cannabis als Genussmittel kann voraussichtlich nicht in die Tat umgesetzt werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) lehnte den entsprechenden Antrag ab, wie ein Sprecher am Mittwoch nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.