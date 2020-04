Rettet „globaler“ OPEC-Deal den Ölmarkt? Wieso die „USA nicht darauf eingehen“ werden – Experte

Laut dem österreichischen Experten für internationale Beziehungen, Dr. Gerhard Mangott, hat die Steigerung der Ölproduktion durch Saudi-Arabien dem Land selbst mehr geschadet als Russsland. Zwar könnten neben Russland auch die USA an einer neuen Vereinbarung teilnehmen, Mangott findet dies jedoch sehr unwahrscheinlich.

Am heutigen Donnerstag findet ein Online-Treffen der OPEC+-Länder statt. Vertreter aus den USA, Kanada, Norwegen, Brasilien und dem Vereinigten Königreich sind ebenfalls eingeladen. Es geht um die Frage, ob die OPEC+-Länder auf die Reduzierung der Ölproduktion von bis zu zehn Millionen Barrel pro Tag eingehen werden – um die Ölpreise zu retten. Im Rampenlicht stehen allerdings Saudi Arabien und Russland.

„Ein Scheitern können sich weder Russland noch Saudi Arabien leisten, denn die Abkehr von den Vereinbarungen über Produktionskürzungen zwischen der OPEC und Russland hat beiden geschadet, als der Ölpreis vor allem durch die Steigerung der Produktion durch Saudi Arabien und die eingebrochene Nachfrage durch die Corona-Pandemie sehr stark gefallen ist“, kommentiert Prof. Dr. Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck gegenüber Sputnik. Das schade Saudi Arabien aus seiner Sicht mehr, weil das Land einen Ölpreis von etwa 82 Dollar pro Barrel brauche, um ein ausgeglichenes Budget zu haben. Russlands Budget für dieses Jahr wurde dagegen mit einem durchschnittlichen Rohölpreis von 42 US-Dollar geplant. Da die Rohölpreise in den letzten Wochen sogar unter 30 US-Dollar gefallen seien, werde auch der russische Staatshaushalt belastet, so Mangott. Insbesondere in der jetzigen Corona-Pandemie, wo die Staatsausgaben ohnehin verstärkt werden müssen und die Steuereinnahmen abnähmen.

„Das Problem ist aber derzeit nicht nur, dass Saudi Arabien ab dem 1. April seine Ölförderung drastisch gesteigert hat. Durch die Corona-Epidemie ist die Nachfrage nach Rohöl stark zurückgegangen. Deswegen sind die Ölpreise so niedrig“, so der Experte weiter.

Am Mittwoch ist unter Verweis auf eine dem russischen Energieministerium nahe Quelle berichtet worden, Russland erwarte, dass die Länder dem neuen Opec+-Deal beitreten, welche insgesamt 70 Millionen Barrel Öl pro Tag gewinnen. Zu diesen Ländern sollten dann auch die USA, Brasilien, Norwegen und Kanada gehören. In dem Fall wäre Russland bereit, ihre Ölförderung um etwa 1,6 Millionen Barrel pro Tag oder um 14 Prozent vom Stand des ersten Quartals zu reduzieren, hieß es. Große Hersteller, darunter Saudi-Arabien, Russland und die USA, müssen sich darum bemühen, meinten russische Experten erst kürzlich gegenüber Sputnik. Es wird daher ein globales Abkommen in Betracht gezogen, mit Beteiligung der wichtigsten US-Ölunternehmen.

Kann man erwarten, dass die USA da auch mitmachen?

„Die USA könnten ja theoretisch an einer ‚globalen’ Vereinbarung teilnehmen, aber es ist politisch sehr unwahrscheinlich, weil sie damit ein Zeichen setzen würden, dass sie den anderen Staaten nachgeben, und das wollen sie auf gar keinen Fall“, so Mangott. Übrigens geben die Vereinigten Staaten seinen Ölunternehmen nicht vor, wie viel sie produzieren dürfen, selbst wenn die US-Ölindustrie sehr jetzt selbst unter diesem Überangebot auf dem Ölmarkt leide.

„Auch die Fracking-Technologie, die die dortigen Unternehmen verwenden, um einen Großteil des Öls zu fördern, ist teuer und wird von den derzeitigen Rohölpreisen nicht abgedeckt.“ Dennoch ist Mangott sich aber sicher: die USA werden sich trotzdem an solch einem Abkommen zwischen der OPEC und Russland nicht beteiligen.

Zu dem Thema äußerte sich US-Präsident Donald Trump am Montag bei einer Besprechung im Weißen Haus wie folgt: „Ich weiß nicht, wir müssen eine Entscheidung treffen. Vielleicht werden wir es tun oder vielleicht auch nicht. (...) Ich denke, die Reduzierung erfolgt automatisch, wenn Sie an die [Gesetze] des Marktes glauben. (...) Bisher hat mich niemand darum [um die Reduzierung der Ölproduktion durch die Vereinigten Staaten - Anm. d. Red.] gebeten.“

„Es wird im Grunde genommen eine Vereinbarung zwischen Russland und Saudi Arabien sein, also zwischen der OPEC und Russland. Russland könnte jetzt einseitig ihre Förderung kürzen, aber warum sollte Russland das tun? Russland kann seine Produktion nur zurückfahren, wenn auch Saudi Arabien ihre Produktion drastisch reduziert“, so Mangott abschließend.

Am 10. April findet ein Treffen auf der Ebene der Energieminister der G20-Länder statt, das Saudi Arabien noch ankündigen soll. Weitere Entscheidungen zum Ölmarkt werden dann ausgehandelt.