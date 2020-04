Damaskus weist OPCW-Bericht als Fälschung zurück – Moskau spricht von Betrug

Das Außenministerium Syriens hat den jüngsten Bericht der Organisation für ein Verbot chemischer Waffen (OPCW) als eine Fälschung zurückgewiesen. In dem Papier werde behauptet, dass die syrischen Truppen 2017 Kampfstoffe gegen Zivilisten eingesetzt hätten, hieß es am Donnerstag in Damaskus.