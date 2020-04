Putin und Trump erörtern Lage auf globalem Ölmarkt – Opec+-Deal steht

Die Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, haben am Freitag in einem Telefonat die Lage auf dem globalen Ölmarkt erörtert, teilte der Kreml mit. Zudem tauschten sie sich zum geplanten neuen Opec+-Deal aus, der die Ölpreise durch die Kürzung der Ölproduktion in den wichtigsten Förderländern stabilisieren soll.