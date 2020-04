Boris Johnson aus Krankenhaus entlassen

Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Sonntag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er wird aber laut einem Regierungssprecher in London nicht sofort wieder seine Arbeit aufnehmen.

„Auf Anraten des Ärzteteams wird der Premierminister nicht sofort zur Arbeit zurückkehren. Er möchte allen im St Thomas’ Hospital für die hervorragende Pflege danken, die er erhalten hat”, so der Regierungssprecher.

Der 55-Jährige werde sich nun auf dem offiziellen Landsitz des Premiers, Chequers in der Nähe von London, erholen.

Schon am Vortag hatte sich Johnson bei den Mitarbeitern des St. Thomas' Hospitals bedankt. «Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich verdanke ihnen mein Leben», sagte der Premier in einer knappen Mitteilung am späten Samstagabend.

