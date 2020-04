Tschechien lockert Ausreiseverbot

In der Corona-Krise hatte Tschechien ein Ein- und Ausreiseverbot verhängt. Dieses wird nun gelockert: Die Bürger dürfen am Dienstag wieder ausreisen, allerdings nur mit einem triftigen Grund.

Wie das tschechische Innenministerium mitteilte, dürfen die Bürger ab dem 14. April das Land in Ausnahmefällen verlassen, um zur Arbeit oder zum Arzt zu fahren oder Angehörige zu besuchen.

Bei der Rückkehr nach Tschechien müssen die Ausgereisten für 14 Tage in Quarantäne. Die Quarantänepflicht gilt nicht für Mediziner sowie für diejenigen Tschechen, die nur kurzzeitig ausgereist sind.

Das von der Regierung verhängte Einreiseverbot für Ausländer bleibe in Kraft, so das Innenministerium. Polizisten und Soldaten wachten weiter über die Grenze des Landes.

In Tschechien sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO fast 6000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 138 Menschen sind gestorben. Das Coronavirus SARS-CoV-2 war im Dezember 2019 in China entdeckt worden, weltweit haben sich laut WHO-Angaben bereits knapp 1,8 Millionen Menschen angesteckt. Mehr als 112.000 Infizierte (Stand: 13.04.2020 um 02:00 Uhr MESZ) sind gestorben.

leo/ae