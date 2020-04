Telefonat zwischen Putin und Trump: Auch Rüstungsfrage stand auf Agenda – US-Präsident

Trump betonte, dass er mit seinem russischen Amtskollegen, Wladimir Putin, unterschiedliche Dinge besprochen habe.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/IoHRJuAFbT — The White House (@WhiteHouse) April 13, 2020

Demnach sei es um China, Mexiko und seine Teilnahme an der Schließung des Opec+-Deals gegangen. „Mexiko spielt eine wichtige Rolle in dieser Vereinbarung (…) Wir begrüßen eine gewisse Flexibilität Mexikos in dieser Frage.“

Das Hauptaugenmerk sei auf Öl gelegen: „Sie (Russland) haben sehr bei der Stabilisierung der Preise (für Öl), der Stabilisierung von Barrel-Mengen geholfen.“

Dabei sagte er: „Wir haben über Rüstung gesprochen.“

Dem fügte er hinzu: „Das war ein wichtiger Teil unseres Gesprächs.“

Telefongespräch zwischen Putin und Trump

Trump und Putin hatten am Sonntag miteinander telefoniert.

Am Montag hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mitgeteilt, dass die Präsidenten Russlands und der USA das Thema der strategischen Offensivwaffen bei ihrer Konversation nicht erwähnt hätten. „Strategische Waffen – nein, die waren nicht Thema“, sagte er.

Zugleich heißt es in einer offiziellen Kreml-Pressemitteilung, dass bei dem Telefongespräch auch aktuelle Fragen im Bereich der Gewährleistung der strategischen Sicherheit behandelt worden seien.

