Mit diesem Aufzugs-Foto sorgt Bundesgesundheitsminister Spahn derzeit für großen Unmut

Am Dienstag kam Spahn in die Uniklinik Gießen, um sich vor Ort über die Lage zu informieren. Dabei kam es zu einer Szene, welche der Journalist Bodo Weißenborn auf einem Foto festgehalten hat. In einem Aufzug stehen dicht an dicht gedrängt Jens Spahn, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Kanzleramtschef Helge Braun, Axel Wintermeyer, Chef der hessischen Staatskanzlei, und Ärzte der Klinik.

In diesem Aufzug in der Uniklinik #Gießen stehen u.a.: der Bundesgesundheitsminister, der hessische Ministerpräsident, der Kanzleramtsminister, der hessische Gesundheitsminister, der Chef der hessischen Staatskanzlei. #AbstandHalten pic.twitter.com/FSP4MQFv5O — Bodo Weissenborn (@_Straeuble) April 14, 2020

​Alle Beteiligten tragen zwar eine Maske. Doch das Abstandsgebot scheint vergessen zu sein.

Das Foto sorgte auf Twitter schnell für empörte Reaktionen. „Ganz im Ernst, wie wollen Sie die Menschen von der Wichtigkeit des social distancings weiterhin überzeugen, wenn es nicht einmal Ihnen gelingt und dann solche Bilder kursieren. Ensetzlich!“, lautete einer der Kommentare.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kommentierte: „Das Photo zeigt sehr genau, wie es nicht gemacht werden sollte. Dazu in einer Uniklinik. Uff. Hoffentlich war niemand infiziert.“

Der Wirbel um das Aufzug-Bild aus Gießen hat auch den Sprecher der hessischen Landesregierung Michel Bußer zu einem Kommentar veranlasst. „Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen, in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen“, schrieb Buße auf Twitter.

Regierungssprecher Michael #Bußer sagt dazu: „Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen, in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen.“ #Coronavirus #AbstandHalten #Aufzug — Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) April 14, 2020

Spahn reagiert auf Kritik

Spahn reagierte prompt auf die wachsende Kritik und räumte auf Twitter seinen Fehler ein:

Ganz klar: das geht besser. Auch mit Mundschutz Abstand halten. Und das nächste Mal einfach die Treppe nehmen. — Jens Spahn (@jensspahn) April 14, 2020

​Bei seinem Besuch in der Uni-Klinik Gießen sprach Spahn unter anderem mit einer Medizinstudentin, Intensivärzten und Pflegepersonal, die Covid-19-Patienten versorgen.

ta/gs