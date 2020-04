Lockerung von Corona-Beschränkungen: Bundesregierung will „jede Nachlässigkeit“ vermeiden

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben am Mittwoch über mögliche schrittweise Lockerungen der harten Beschränkungen in der Corona-Krise beraten. Unmittelbar vor den Beratungen hat die Bundesregierung zu größter Vorsicht gemahnt.

Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen berichteten zunächst Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, über den Stand der Bekämpfung der Pandemie und das Infektionsgeschehen in Deutschland.

Nach den Beratungen wollte die Kanzlerin gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU), und dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informieren.

Vor den Beratungen hatte Regierungssprecher Steffen Seibert Hoffnungen auf eine baldige Lockerungen der corona-bedingten Beschränkungen gedämpft. Bürger und Staat hätten im Kampf gegen das Virus etwas erreicht, sagte er am Mittwoch in Berlin. Um dies nicht zu gefährden, müsse man jetzt „jeden Übermut, jede Nachlässigkeit vermeiden“. Der zu gehende Pfad sei „ein schmaler zwischen vorsichtiger, schrittweiser Lockerung und Bewahrung unserer Fortschritte im Kampf gegen die Epidemie“, betonte Seibert.

Bund will Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai verlängern

Im Kampf gegen das Coronavirus will der Bund den Ländern vorschlagen, die Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach einer Schaltkonferenz von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) mit den Staatskanzleichefs der Länder am Vortag. Demnach liegt auch der Vorschlag auf dem Tisch, die Schulen in Deutschland erst ab dem 4. Mai schrittweise zu öffnen.

Grenzkontrollen bereits verlängert

Corona-Lage in Deutschland

Das Bundesinnenministerium teilte am Mittwoch mit, die in der Corona-Krise vor einem Monat eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen sollten für weitere 20 Tage bis zum 4. Mai gelten. Die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz werden derzeit überwacht. An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande wird hingegen nicht kontrolliert. Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen seit Mitte März nur noch aus einem „triftigen Reisegrund“ nach Deutschland kommen.

In Deutschland sind bis Mittwochvormittag mehr als 128.500 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag: 126.600). Mindestens 3222 (Vortag: 2998) mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte starben bislang bundesweit. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 72.600 Menschen die Infektion überstanden. Die höchsten Zahlen registrierter Infektionen weist das Bundesland Bayern auf – mit mehr als 33.900 nachgewiesenen Fällen und mindestens 891 Toten.

asch/ae/dpa