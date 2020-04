„Verheerendes Zeichen“: Union kritisiert Stopp der US-Zahlungen an WHO

Nach Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wird nun auch aus der Union Kritik am Vorgehen von US-Präsident Donald Trump laut, der kürzlich die Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO eingestellt hat.

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, sprach am Mittwoch in Berlin von einem „verheerenden Zeichen“. Damit würden der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie unnötige Schranken gesetzt.

Zuvor hatte sich bereits Heiko Maas kritisch zum Schritt des US-Präsidenten geäußert. „Gegenseitige Schuldzuweisungen helfen in der Coronakrise nicht“, sagte der SPD-Politiker. Das Virus kenne keine Grenzen. „Eine der besten Investitionen im Kampf gegen die Pandemie ist es, die Vereinten Nationen, allen voran die unterfinanzierte Weltgesundheitsorganisation, zu stärken – zum Beispiel bei der Entwicklung und Verteilung von Tests und Impfstoffen”, so Maas.

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte Trumps Entscheidung. Es sei „nicht die Zeit, Ressourcen für die Anstrengungen der WHO oder irgendeiner anderen humanitären Organisation im Kampf gegen das Virus zu reduzieren”, erklärte er. Das Virus und „seine erschütternden Konsequenzen” müssten gemeinschaftlich gestoppt werden.

Der UN-Chef hatte die Arbeit der WHO vergangene Woche ausdrücklich verteidigt, aber auch eine Untersuchung zu späterer Zeit in Aussicht gestellt.

Angebliches Versagen der WHO

Trump machte die Organisation am Dienstagabend für die vielen Opfer der Corona-Pandemie mitverantwortlich. Den von ihm verfügten Zahlungsstopp begründete er mit einem teilweisen Versagen der WHO in der Corona-Krise. Durch das Missmanagement der WHO und deren Vertrauen auf Angaben aus China habe sich die Epidemie dramatisch verschlimmert und rund um die Welt verbreitet, sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus.

Seine Regierung werde in den kommenden 60 bis 90 Tagen prüfen, welche Rolle die WHO bei der „schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus” gespielt habe. Bis dahin würden die Zahlungen auf Eis gelegt.

