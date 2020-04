Russland verschiebt Siegesparade am 9. Mai

Russland verschiebt die große Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über den Hitlerfaschismus. Grund sei die Krise um die Coronavirus-Pandemie, teilte Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag in Moskau mit.

Für Russland ist die symbolträchtige Parade am 9. Mai das wichtigste politische Ereignis in diesem Jahr.

Die Vorbereitungen für den Feiertag seien aufgrund der Risiken im Zusammenhang mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus unmöglich, so Putin.

Alle Feierlichkeiten, einschließlich der Siegesparade und der Prozession des Unsterblichen Regiments, sollen nach seinen Aussagen später im Jahr stattfinden.

„Ich verstehe, dass der 9. Mai für uns alle der Tag des Sieges ist, er wird für immer bei uns sein. Dieser Termin kann nicht abgesagt oder verschoben werden. Wir werden dies nicht tun. Jede Familie wird sich an diesem Tag an ihre Helden erinnern und sie ehren. Wir werden alles Notwendige tun, damit die Veteranen unsere Fürsorge und Dankbarkeit spüren, wir werden alle unsere Möglichkeiten nutzen“, sagte der Präsident.

Er versicherte dennoch, der diesjährige Siegestag am 9. Mai würde dem Land und der Bevölkerung „neue Kräfte geben, um alle Schwierigkeiten und Herausforderungen zu überwinden.“

Ausgangssperren in Moskau

Die Lage um das Coronavirus hatte sich in den vergangenen Tagen in Russland massiv verschärft. In der russischen Hauptstadt gelten strenge Ausgangssperren. Wegen der Corona-Pandemie sind Passierscheine für den Weg zur Arbeit oder zum Arzt verpflichtend. Die Betriebe sind größtenteils geschlossen. Geöffnet bleiben Kliniken und Supermärkte.

Die Kapazitäten in den Krankenhäusern werden derzeit erhöht, weil es immer mehr Menschen mit schwerem Krankheitsverlauf gibt.

Mehr in Kürze...