Telefonat Lawrow – Maas: Bevorstehende Videokonferenz der „Normandie-Vier“-Außenminister im Focus

Die Außenminister Russlands und Deutschlands, Sergej Lawrow und Heiko Maas, haben in ihrem Telefongespräch am Donnerstag vereinbart, bei der Vorbereitung einer Videokonferenz der Außenminister der „Normandie-Vier“ die aktuelle Situation in der Welt zu berücksichtigen. Das geht aus einer Mitteilung des russischen Außenamtes hervor.