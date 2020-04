Trotz Corona-Maßnahmen: Brasiliens Präsident nimmt an Kundgebung teil – Video

Im Video ist zu sehen, wie der Präsident bei einem Platz ankommt, wo sich Kundgebungsteilnehmer versammeln. Er nähert sich den Menschen nicht und begrüßt sie aus der Ferne.

Etwa 600 Menschen sollen am Protest beteiligt gewesen sein. Auf einem Transparent war zu lesen: „Militärintervention mit Bolsonaro an der Macht.“

„Ich bin hier, weil ich an euch glaube, ihr seid hier, weil ihr an Brasilien glaubt“, zitieren Medien Bolsonaro, der die Corona-Maßnahmen kritisiert, welche den Handel und Dienstleistungen im Land einschränken. Er sprach sich für die Notwendigkeit einer „vertikalen Isolation“ aus, bei der nur Bürger aus der Risikogruppe und über 60 Jahre alte Menschen zu Hause bleiben sollten.

Coronavirus in Brasilien

Bolsonaro hatte die von Gouverneuren der brasilianischen Bundesstaaten verhängten und parlamentarischen Anführern unterstützten Ausgangsbeschränkungen wegen ihrer wirtschaftlichen Folgen wiederholt heftig kritisiert. Bolsonaro ist der Meinung, die durch das Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 sei eine „“. Den weltweiten Kampf gegen die Pandemie bezeichnete er als „Hysterie“.

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Weltweit haben sich laut Angaben der Johns-Hopkins-Universität mehr als 2,4 Millionen Menschen mit dem Erreger angesteckt. Über 165.000 Menschen sind gestorben.

In Brasilien wurden demnach mehr als 38.000 Corona-Infizierte und über 2400 Todesfälle registriert.

