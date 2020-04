Saakaschwili bald ukrainischer Vizeregierungschef? Selenski soll Posten angeboten haben

„Für mich ist es eine große Ehre, von Präsident (Wladimir) Selenski das Angebot erhalten zu haben, Vizeministerpräsident für Reformen zu werden“, schrieb Saakaschwili am Mittwoch auf Facebook.

Die zukünftige Arbeit in der Regierung habe er bereits eingehend mit Regierungschef Denis Schmygal erörtert. Mehrere Parlamentsabgeordnete hätten die Kandidatur Saakaschwilis bestätigt. Die Abstimmung über seine Ernennung könnte Medienberichten zufolge in einer Sondersitzung am Freitag erfolgen.

Rücktritt von Premier Alexej Gontscharuk

Am 4. März hatte die Werchowna Rada (ukrainisches Parlament) den Premier Alexej Gontscharuk nach gerade einmal sechs Monaten im Amt auf eigenen Wunsch entlassen und Denis Schmygal zum neuen Regierungschef der Ukraine gewählt. Bereits Ende März wurden zwei neue Minister – für Finanzen und für Gesundheitswesen – entlassen.

Michail Saakaschwili

Michail Saakaschwili hatte im Jahr 2013 Georgien verlassen, wo gegen ihn einige Strafverfahren eingeleitet wurden. In einigen Fällen wurde er bereits in Abwesenheit zu Haftstrafen verurteilt.

2015 wurde Saakaschwili vom damaligen ukrainischen Präsidenten Poroschenko zum Gouverneur des ukrainischen Gebietes Odessa ernannt. Doch bereits 2016 entließ ihn Poroschenko und entzog ihm 2017 die ukrainische Staatsbürgerschaft. Am 28. Mai 2019 gab der neue ukrainische Präsident, Wladimir Selenski, dem ehemaligen georgischen Staatschef Michail Saakaschwili die ukrainische Staatsbürgerschaft zurück. Bereits am nächsten Tag traf Saakaschwili wieder in der Ukraine ein.

