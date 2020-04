Moskau weist tschechische Vorwürfe wegen Cyber-Angriffen zurück

„Auf dem tschechischen Territorium werden mehrere Informationskampagnen aufgezogen, die eine starke antirussische Ausrichtung haben und die bilateralen Beziehungen erheblich beeinträchtigen“, sagte Sacharowa am Donnerstag bei einem Briefing.

„Jetzt rollt sich in einigen tschechischen Medien eine unbegründete Kampagne auf, die sich nur auf anonyme Lecks der Geheimdienste stützt: Unserem Land wird vorgeworfen, Cyber-Angriffe auf Infrastrukturobjekte im tschechischen Energie- und im Gesundheitssektor organisiert zu haben. Wir betrachten diese erlogenen Informationen als die nächste Stufe der skrupellosen Tätigkeit im Westen zur Verleumdung Russlands“, unterstrich Sacharowa.

Wenn die tschechische Seite diese Informationen bestätigen könne, dann solle sie das tun:

„Warum handeln Sie durch Lecks? Kommen Sie heraus und erzählen Sie uns davon. Wir haben eine Botschaft, die Diplomaten arbeiten. Man kann ihnen Materialien und diplomatische Noten senden... Die Regisseure dieser provokativen Aktion haben den Generator von Fake-News traditionell mit voller Kapazität gestartet“, fügte sie hinzu.

Wie in der Situation mit dem Abriss des Denkmals für Marschall Iwan Konew in Prag, „läuft der Zynismus über“.

„Für uns ist das bedauerlich“ schloss, Sacharowa.

Konew-Denkmal

Das Konew-Denkmal wurde Ende der 1970er - Anfang der 1980er Jahre auf Initiative der Stadtverwaltung in Prag errichtet. Es wurde mit Mitteln der Einwohner aus Dankbarkeit dafür errichtet, dass der Heerführer befohlen hatte, während der Befreiung der Stadt von den Nazis im Mai 1945 keine schwere Artillerie einzusetzen, um die Gebäude zu erhalten.

Im September 2019 beschlossen die Behörden des Bezirks Prag-6, in dem sich das Denkmal befand, es zu verlegen oder an private Eigentümer zu übergeben. Am 3. April wurde das Konew-Denkmal von seinem Sockel entfernt.

Reaktion des russischen Außenministeriums

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa erklärte, dass der Abriss des Denkmals für Marschall Iwan Konew in Prag zu einem langfristigen Reizfaktor in den Beziehungen zwischen Russland und Tschechien werden könne. Diese Handlung wird ihr zufolge nicht unbeantwortet bleiben.

sm/gs