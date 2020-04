Gorbatschow: Perestroika scheiterte am August-Putsch von 1991

Die Politik der Perestroika (Umgestaltung) ist nach Worten von Ex-Sowjetpräsident Michail Gorbatschow am August-Putsch der Altkommunisten im Jahr 1991 gescheitert. „Dazu trugen auch Handlungen jener bei, die sich die Situation nach dem missglückten Umsturz zunutze machen wollten“, sagte der 89-Jährige am Donnerstag in einem RIA-Novosti-Gespräch.