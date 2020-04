Lockerungen „zu forsch“: Merkel besorgt über Vorgehen mancher Bundesländer

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Bezug auf die Lockerungen der Corona-Auflagen in den vergangenen Tagen wiederholt zur Vorsicht gemahnt. Auch am Donnerstag ist ihre Botschaft an die Bürger klar: durchhalten und nichts überstürzen. Das Vorgehen nicht namentlich genannter Bundesländer bezeichnete sie wiederum als „zu forsch“.