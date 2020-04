Trump spricht von „falschem Bericht“ über Gesundheit von Nordkoreas Staatschef

Er denke, dass der Bericht des Nachrichtensenders CNN „falsch“ gewesen sei, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. Der Sender habe sich offenbar auf veraltete Informationen gestützt, erläuterte der Präsident.

„Ich hoffe, es war ein falscher Bericht“, fügte Trump hinzu.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/dCllm9QbNQ — The White House (@WhiteHouse) April 23, 2020

Hintergrund

Der TV-Sender CNN hatte zuvor unter Berufung auf Erkenntnisse der Geheimdienste berichtet, dass Kim „nach einer Operation in ernsthafter Gefahr “ sei.

Die auf Nordkorea spezialisierte Internetzeitung „Daily NK“ in Südkorea meldete unter anderem, Kim befinde sich nach einem Eingriff am Herz-Kreislaufsystem in Behandlung.

Laut dem Präsidialamt in Seoul deutet nichts darauf hin, dass Kim mit ernsten gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.

ak/sb/dpa