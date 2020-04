Zum Kampf gegen Coronavirus: Gruppierung aus 30.000 Soldaten in russischer Armee aufgestellt

„In den Streitkräften erfolgt derzeit eine massive Arbeit zum Kampf gegen Covid-19“, so Schoigu am Freitag.

Dafür wurde eine Gruppierung aufgestellt, die aus mehr als 30.000 Menschen und 4000 Militär- und Sondertechnik-Einheiten besteht. Diese wird vom operativen Stab des Verteidigungsministeriums koordiniert.

Präventiv werden demnach Soldaten und Zivilpersonal auf das Coronavirus getestet.

„Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen zur Hilfe für alle, die Merkmale von akuten respiratorischen Erkrankungen haben und die mit solchen kontaktiert haben. ABC-Truppen desinfizieren weiterhin Objekte der Militärinfrastruktur und Unternehmen des Verteidigungsindustriekomplexes“, erläuterte der Verteidigungsminister.

Seit 23. März wurden beispielsweise allein auf dem Flugplatz Tschkalowski 94 Flugzeuge und 932 Tonnen Güter gereinigt. Für die Unterstützung ausländischer Staaten im Kampf gegen Covid-19 seien mehr als 200 Militärs und 50 Spezialfahrzeuge im Einsatz.

Unter anderem betonte Schoigu, dass in den Streitkräften eine Reserve zur Hilfe für die russischen Regionen etabliert worden sei. Es seien 65 Reanimationsbrigaden aufgestellt worden, 20 davon seien bereits in Moskauer Kliniken tätig.

Darüber hinaus verwies Schoigu darauf, dass 32 Hospitäler auf den Empfang von Coronavirus-Erkrankten vorbereitet worden seien.

Corona-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

In Russland gibt es laut aktuellen Angaben 68.622 Corona-Fälle und 615 Todesopfer.

ak/sb/sna