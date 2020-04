Washington protzt und Teheran trotzt: Droht ein Golfkrieg mitten in der Krise?

Iranische Schnellboote werden zerstört, sollten sie sich Schiffen der US Navy gefährlich nähern. Nach dieser Androhung von Präsident Trump kündigt die iranische Führung an, neue Antischiffsraketen zu stationieren, und startet gleich mal einen Satelliten ins All. Wozu verschärfen Washington und Teheran ihren Konflikt mitten in der Corona-Pandemie?