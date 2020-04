Corona-Bekämpfung in Italien: Drei Regionen bitten Russland um Hilfe

Die russische Botschaft in Italien hat Anfragen von den Regionen Piemont, Apulien und Friaul-Julisch Venetien um die Hilfe russischer Militärs im Kampf gegen die Ausbreitung der COVID-19 Erkrankung erhalten.

Dies hat der russische Botschafter in Italien, Sergej Rasow, bei einem Online-Briefing in der Nachrichtenagentur Rossiya Segodnya am Freitag mitgeteilt.

„Die Nachricht von der heldenhaften Arbeit unserer Militärs hat sich in ganz Italien verbreitet. Wir erhalten Hunderte von Anrufen und Dankesbriefen an Russland, den Präsidenten Russlands, der auf die Bitte des italienischen Premierministers reagierte und innerhalb weniger Tage umgehend eine solche kombinierte Gruppe schickte. Die Führungskräfte anderer Regionen Italiens bitten bereits offiziell, russische Militärangehörige zur Durchführung von Arbeiten auf ihrem Territorium zu entsenden. Solche Anfragen gingen vonseiten der Gouverneuren von Piemont, Apulien und Friaul-Julisch Venetien ein. Geografisch ist dies im ganzen Land“, sagte Rasow.

Ihm zufolge wären solche Anfragen nicht eingegangen, wenn das russische Militär „nicht das getan hätte, was erforderlich war“.

„Was die Einschätzungen der Italiener betrifft, wie können normale Menschen - und diese sind in Italien die absolute Mehrheit - sie auf einen Partner beziehen, der sie in der schwierigsten Situation in Italien vor genau einem Monat unterstützt hat? Und das in einem Moment, als die EU und die Nato einfach nur auf die, gelinde gesagt, negative Situation nur geschaut haben“, so der Botschafter.

Hilfe aus Russland

Russische Militärärzte, Epidemiologen und Spezialisten der Truppen für den Strahlen-, chemischen und biologischen Schutz des russischen Verteidigungsministeriums haben zusammen mit dem italienischen Militär bereits in mehr als 71 Ortschaften der Region Lombardei eine vollständige Desinfektion von Pensionen für ältere Menschen durchgeführt. 79 Gebäude und Strukturen, mehr als 600.000 Quadratmeter Innenraum und mehr als 110.000 Quadratmeter asphaltierte Straßen sind desinfiziert worden.

Zuvor hatte die Zeitung „La Stampa“ unter Berufung auf ungenannte Quellen geschrieben, dass 80 Prozent der russischen Lieferungen nach Italien zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus „völlig nutzlos oder von geringem Nutzen“ für das Land gewesen seien.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharova, bezeichnete solche Behauptungen als reine Verleumdung.

pd/mt/sna